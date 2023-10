El grup neonazi Combat 18 tenia com a objectius mesquites i la comunitat jueva

Poc després que el jutjat d’instrucció número 3 de Manresa hagi deixat els 12 membres del grup en llibertat provisional, els Mossos d’Esquadra han explicat els detalls de l’operatiu. Detecten la seva existència a principis del 2022 a través del monitoratge de les xarxes socials. Però el més rellevant, segons el cos, és que han desarticulat el grup en una fase embrionària, quan encara no havien aconseguit reunir armes de foc malgrat intentar-ho i en ple procés de captació de gent jove per radicalitzar-la.

Sense plans concrets

Es tracta a més d’un grup jerarquitzat i que mantenien reunions periòdiques. Tot i que tenien contactes amb branques de Combat 18 d’altres països, tenien autonomia per planificar les seves pròpies accions. Al enxampar-los en una fase inicial, no havien detallat objectius concrets per atacar, però a grans trets volien actuar contra mesquites i contra la comunitat jueva.

Els extremismes es retroalimenten

Aquest cas s’emmarca en un context en què les actuacions policials contra grups organitzats d’ultradreta no han incrementat significativament a Catalunya, sinó que es mantenen estables. L’intendent David Sánchez, però, ha advertit que els extremismes violents es retroalimenten i no és descartable que puguin aparèixer altres moviments vinculats, per exemple, a l’extrema esquerra.