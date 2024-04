El Govern rescata prop de 2.000 milions d’euros dels Pressupostos fallits

La Diputació Permanent del Parlament ha convalidat aquest divendres el decret de suplement de crèdit perquè el Govern atengui les despeses "urgents i necessàries" en matèria de salut, ensenyament o el compliment d'acords com apujar un 2% el sou dels treballadors públics. L'Executiu català ha de recórrer a la via del decret llei per ampliar partides pressupostàries -i després rebre el vistiplau de la cambra catalana-, perquè els comptes del 2024 no van prosperar al Parlament.

Això és el que ha fet la consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, aquest divendres. El suplement de crèdit ha tirat endavant amb els suports del PSC, ERC, Junts i els Comuns, mentre que la CUP, Cs i el PP s'han abstingut i Vox ha votat en contra. Tot i que el decret ha superat el tramit parlamentari, el debat ha tingut regust de precampanya electoral.

La consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, ha retret -especialment als Comuns i Junts- que "alguns grups semblava que no fossin prou conscients del que comportava tombar uns pressupostos". "Crec que simplement entràvem en el darrer any de legislatura i algunes formacions han actuat més en lògica de partit que de país", ha lamentat.

"Semblava que s'acabava el món"

Des de Junts per Catalunya i la formació morada ha replicat la consellera que finalment s'ha constatat que la no aprovació dels comptes no havia d'implicar que "els recursos es quedin al calaix". "En què quedem, es perdien o no?", ha interpel·lat el diputat juntaire, Francesc de Dalamases, qui ha etzibat Natàlia Mas que "el país no pot aguantar més la seva incompetència".

La líder de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, s'ha expressat en termes similars. "El 13 de març semblava per vostès que s'acabava el món i avui es demostra que és possible posar gairebé 2.000 milions al servei de la ciutadania i complir amb els col·lectius sense empassar-se el casino més gran d'Europa", ha assegurat Albiach.

El PSC, al seu torn, ha fet seu part de l'argumentari del Govern per lamentar la "irresponsabilitat" dels grups que van permetre la caiguda dels Pressupostos. El diputat socialista, Raúl Moreno, ha argumentant que donen suport al decret perquè "Catalunya continuï aixecant la persiana" i per "responsabilitat".

Ciutadans i el PP veuen "electoralisme"

El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha lamentat que la titular d'Economia ha fet servir "un discurs ple de retrets" per demanar el suport per poder ampliar el crèdit dels Pressupostos prorrogats. El PP, al seu torn, ha criticat que Mas Guix hagi utilitzat el Parlament com a "instrument de campanya". "Posen la Diputació Permanent al servei del seu argumentari de campanya", perquè "el que vostè ha explicat aquí és el que explica el senyor Aragonès allà on va", ha argumentat el líder dels populars, Alejandro Fernández.

Vox ha votat en contra del suplement del crèdit per "coherència" amb la postura que van mantenir fa un mes i la CUP s’ha abstingut per facilitar el decret, tot i creure que el govern fa tard.