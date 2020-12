Restriccions antiCovid

El Govern no endureix les restriccions antiCovid

No hi haurà noves restriccions antiCovid de cara a la Nit de Cap d’Any ni tampoc per al que resten de festes de Nadal, sinó que la Generalitat manté les actuals durant dues setmanes més. Així ho ha decidit el Procicat després d’avaluar les dades de la pandèmia.

Redacción