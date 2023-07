El govern català acusa l'executiu espanyol de bloquejar 800 milions dels fons Next Generation

Concretament, una ordre ministerial obliga a totes les administracions a fer comprovacions sobre els riscos de possible conflictes d’interessos cada vegada que s’ha de resoldre una licitació. Un fet que bloqueja projectes però també el ritme de les mateixes resolucions, al acumular-se els casos.

La Generalitat, preocupada

A més, des de la Generalitat avisen que això es notarà sobretot al llarg dels propers mesos. Però aquesta no és la única preocupació que té l’administració catalana. En un cercle d’empresaris organitzat per Foment del Treball, la conselleria d'Economia ha criticat que, al no disposar del control de la distribució dels fons europeus, hi ha diversos projectes essencials per a Catalunya que no s’estan plantejant des de la Moncloa.

Destaquen el vinculat al Banc de Teixits i Sang, un altre relacionat amb la neurociència i la construcció de la planta de chips de Cerdanyola. Un projecte que hauria de suposar una inversió de 300 milions d’euros i la creació de 200 llocs de treball. A dia d’avui, Catalunya ja ha mobilitzat el 70% de la seva part dels Next Generation, però encara falta la meitat dels fons per adjudicar-los.