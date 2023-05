Girona, l'única capital catalana que governa Junts

Després que l'actual alcaldessa, Marta Madrenas, de Junts, decidís no presentar-se a la reelecció, el seu relleu va suposar una convulsió a Junts que ha acabat amb l'exconsellera d'Universitats com a candidata: "El partit està treballant i amb una unitat, és aigua passada" ha respost Geis quan li han preguntat per si aquesta batalla interna li pot passar factura electoral. La candidata de Junts reivindica "una mirada i un nou projecte que permetin encarar els reptes de la ciutat en matèria de transició energètica, mobilitat i també l'impacte emociona de la pandèmia". Sobre possibles pactes postelectorals - en aquests quatre anys Junts ha governat amb Esquerra -, Geis ha deixat clar que li agradaria "reeditar un govern independentista" però també ha apuntat que "a Girona hi ha més forces" que Esquerra i que està disposada a donar "joc". També s'ha compromès a buscar el màxim consens i les màximes sensibilitats en els temes de ciutat. D'altra banda, la candidata del PSC per Girona, Sílvia Paneque, ha assegurat que la ciutat necessita "un canvi" i ha acusat l'actual govern de descuidar el dia a dia i de perdre el lideratge que Girona tenia en projectes transformadors. Segons Paneque, Madrenas ha fet un pas al costat davant "les previsions electorals dolentes" i ha recordat que Geis només ha optat a l'alcaldia després del trencament del govern de la Generalitat. Sobre possibles aliances després del 28M, la socialista ha assegurat que no té línies vermelles, però vincula qualsevol acord a la voluntat de "canvi" i al fet que "Girona sigui l'únic subjecte d'aquest acord". També ha deixat clar que vol un govern fort i que asseguri majories.