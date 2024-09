La Generalitat podrà gastar prop de 38.000 milions d’euros en el 2025

El Govern ha fixat en 37.783 milions d’euros el sostre de despesa no financera i no finalista per als Pressupostos del 2025. El Departament d’Economia ha calculat aquesta xifra en funció dels ingressos previstos, els objectius d’estabilitat i els ajustos derivats del Sistema Europeu de Comptes.

L’Executiu català estima que la despesa serà gairebé un 13% superior respecte l’exercici del 2023, el darrer que va tancar-se amb Pressupostos aprovats. La consellera – portaveu, Sílvia Paneque, ho atribueix “el bon funcionament de l'economia, tant a Catalunya com a Espanya”.

Per la banda dels ingressos -via finançament autonòmic i impostos-, la conselleria d’Alícia Romero preveu rebre 36.738 milions d’euros. El Departament d’Economia també confia que el Congrés permeti a les CC.AA un dèficit del 0,1% del Producte Interior Brut, el que es traduiria en 300 milions d’euros per a les arques de la Generalitat. I per últim, en relació als ajustos del Sistema Europeu de Comptes, el Govern calcula obtenir 739 milions.

“Contactes incipients amb ERC i els Comuns pels Pressupostos”

El sostre de despesa no financera és el tret de sortida a la negociació dels Pressupostos. La seva aprovació és una “prioritat” per a l’Executiu de Salvador Illa. El calendari amb el que treballen a la Plaça Sant Jaume és que els comptes siguin una realitat l’1 de gener del 2025. Per aconseguir-ho, la consellera-portaveu situa Esquerra i els Comuns com a socis “prioritaris”, però sense descartar a Junts.

“Hi ha uns primers contactes incipients, però també converses amb d'altres grups polítics”, ha assegurat Sílvia Paneque. La consellera-portaveu ha conclòs que ”Catalunya necessita uns comptes per afrontar els reptes i recuperar el lideratge econòmic”.