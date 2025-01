La Generalitat dobla els recursos del PUOSC, amb 500 milions de pressupost pels municipis

La Generalitat multiplica per dos la inversió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, i arribarà als 500 milions per millores als municipis. L'últim va ser de 250 milions. L’objectiu és que els municipis puguin executar obres que responguin a les necessitats del veïnat de forma àgil i sense traves durant aquesta legislatura municipal. Tot i això, aquest nou pla, que s’aprovarà dimarts al pròxim Consell Executiu, queda finalment per sota de la inversió que va demanar el Parlament en una moció el passat novembre, presentada per Esquerra, i que demanava un mínim de 600 milions per finançar el món local. És per això, que el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que la inversió es queda curta, tot i millorar les xifres anteriors.

Tant la Generalitat com representants del municipalisme han reconegut la importància d’aquest pla per la millora dels municipis, sobretot els més petits, que en seran qui més se’n beneficiarà. I és que els municipis més grans tindran de mitjana un increment del 300%, però els petits arribaran a un 500%.

Un dels objectius del PUOSC, tal com ha destacat Salvador Illa, és que la inversió arribi abans del 2027, per tal que els Governs municipals puguin fer les obres abans que s’acabin les legislatures locals.