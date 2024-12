El gener costerut

Sigui com sigui, amb el gener ens gratarem més la butxaca. Adéu a la rebaixa de l’IVA al preu dels aliments. Ho notarem sobretot en la pasta o en alguns olis, en què l’impost passa del 2 al 10%. També pagarem més per la llum, amb una IVA que doblarà el que pagàvem fins ara. S’incrementen els peatges de la Generalitat entre un 1,7 i un 1,8%. Les tarifes del transport públic ho faran en un 3% tot i que es mantenen els descomptes del 50% en els abonaments de metro i bus. La gratuïtat de Rodalies es prorrogarà sis mesos pels viatgers habituals.

Com evolucionarà la inflació?

Malgrat tot, l'economista Gonzalo Bernardos preveu que, tret d’algun esdeveniment excepcional, la inflació no pugi excessivament al llarg del 2025 i que, per tant, es mantingui la política monetària de baixar els tipus d’interès. En el cas d’Espanya, els preus podrien seguir en línia ascendent en l’àmbit del turisme i la restauració, que continua sent un dels grans motros de l'economia catalana i espanyola, però sense motius per a l'alarma.

També augura una pujada en el preu de l'habitatge per la manca d'oferta, sobretot de pisos nous, i per la regulació dels preus del lloguer. Tot i així, opina que pagarem menys cada mes per la quota hipotecària o pel lloguer.