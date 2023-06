Feta la llei, feta la trampa

Sí, demà 1 de juliol finalitza la moratòria. I per temes burocràtics, no s’espera que es pugui desplegar la llei de l’habitatge a Catalunya fins al setembre. Per tant, el mercat immobiliari patirà un buit legal com a mínim durant dos meses. Un fet que permetrà als propietaris especular amb els preus del lloguer. Cal remarcar, però, que queden exempts d’aquesta problemàtica les renovacions anuals de contractes en vigor.

"En la negociació dels nous contractes, els propietaris podran equiparar de nou els preus del lloguer amb els del mercat. Si volen, el podrien superar". explica el catedràtic d'economia de la Universitat Tecnocampus UPF, Josep Maria Raya, en declaracions a Onda Cero.

Un fet que afectarà als inquilins que firmin nous contracten o els renovin. El usuaris, que no tindran a partir de demà cap tipus de protecció legal, hauran d’acceptar l’oferta de renovació o buscar més opcions de mercat.

I ja coneixem quines són les intencions dels propietaris?

Doncs a falta que es materialitzin, no tots optaran a per renovar els contractes de lloguer a l’alça. De fet, un estudi impulsat pel portal immobiliari Tecnocasa, indiquen que, pel moment, 1 de cada 10 propietaris asseguren que vendran el seu pis.

Què li pot passar al mercat?

Doncs que redueixi encara més l’oferta del lloguer d’habitatge tradicional. Perquè els propietaris venguin els seus pisos o perquè canviïn la modalitat de lloguer. Ja sigui buscant contractes temporals o lloguers turístics. Com es pot revertir la situació? Segons el catedràtic Raya, redirigint la demanda.

Per tant, la solució no passa per regular el mercat, sinó per incentivar els propietaris, a vendre i a llogar, i per ampliar la demanda en el mercat de la compravenda.