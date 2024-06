Fernando Sánchez Costa (PP): "La veritable moció de censura serà aquest diumenge"

El candidat popular Fernando Sánchez Costa assegura que Pedro Sánchez "està socarrimat" i reconeix que "en aquests moments no és plausible una moció de censura, tot i que la veritable moció serà diumenge i el govern es veurà obligat a avançar eleccions", diu. Preguntat per la possibilitat de presentar una possible moció de censura de la mà de Junts, Sánchez Costa ha esquivat la resposta i ha afegit que la formació de Carles Puigdemont "no és altra cosa que el braç dret de la CUP".

Aprimar la despesa pública

El candidat assegura que a Europa li convé una victòria dels partits liberals i conservadors perquè "correm el risc", diu, de "caure en una població envellida i poc dinàmica". Per solucionar-ho, Sánchez Costa considera necessària "més llibertat per a les empreses" i "aprimar la despesa pública". En aquest sentit, proposa que els joves paguin pocs impostos perquè així puguin estalviar per iniciar els seus projectes vitals. Pel que fa a la migració, el candidat afirma que ha de ser "legal, ordenada i responsable" i afegeix que "Europa no pot assumir que arribi tothom que té necessitat al món".

En resum, el candidat popular considera que el vot a liberals i conservadors "val per dos: per impulsar el creixement econòmic a Europa i per ensenyar la porta de sortida a Pedro Sánchez i forçar-lo a convocar eleccions generals".