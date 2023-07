Feminisme sí, però no a les xarxes socials

L’objectiu general de l’estudi era analitzar com les noies de diferents perfils socioeconòmics i que participen en grups culturals incorporen el discurs feminista en les seves accions, sigui en pràctiques quotidianes o en les seves expressions culturals. L’informe s’emmarca al projecte ActiFem (Activismes en femení), d’un any de durada i finançat per l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. En total, s’han fet entrevistes semiestructurades a 11 noies i històries de vida i càpsules audiovisuals de quatre d’elles. També s’han fet qüestionaris socioeconòmics per conèixer el perfil general dels grups, a 31 persones, incloent-hi nois i noies, conclou Arciniega.