"Feia 40 anys que això no passava"

Segons xifres del Meteocat, s'han acumulat 76 litres per metre quadrat arran de les fortes pluges que han sacsejat la població de Cadaqués. Els veïns i veïnes de la localitat s'han despertat amb una trentena de cotxes destrossats apilats en un extrem de la riera. El tinent d'alcalde de Cadaqués, Manel Rahola, ha explicat a 'La Brúixola' que la situació ja està controlada i que "ha entrat aigua a comerços del costat de la riera i del passeig, a alguns immobles de l'ajuntament i al pavelló". Rahola considera que "sí que es va avisar a temps" perquè estaven en estat de prealerta i "tot i que les previsions no eren tan extremes, teníem uns indicadors a la riera i vam aviar que existia aquest risc". Si bé aquests episodis no són desconeguts a Cadaqués, el tinent d'alcalde assegura que amb aquestes magnituds "feia 40 anys que no passava". Ara, toca quantificar quines són les afectacions físiques per veure com es pot ajudar als veïns i veïnes afectats.