El cost de la manutenció dels refugiats ucraïnesos acollits va a càrrec de les famílies d'acolliment, afirma Laia Morales. La secretària de l'entitat És per tu també critica que la Genrealitat tampoc garanteix el suport psicològic a les persones refugiades ni les ajudes a fer els tràmits burocràtics. És per tu és una entitat que des del 1989 treballa per l'acollida d'infants que viuen en zones contaminades per la radiació de Xernòbil.