Experts espanyols i canadencs uneixen forces per crear un observatori submarí a l'Antàrtida

L'objectiu de l'observatori submarí és monitorar les condicions físiques i químiques de l'aigua del mar als voltants de l'Antàrtida. El director de la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC, Jordi Sorribas, explica que aquest projecte permet "analitzar les condicions del fons marí per detectar tsunamis, onatge i monitorar les característiques fisioquímiques de l'aigua". En l'observació de les aigües de l'Antàrtida investigadors del CSIC han trobat la petjada humana a través de mostres de nicotina, ibuprofèn o antidepressius. A més, Jordi Sorribas explica que "arriben microplàstics que es dipositen a les capes de neu i que acaben al mar per fusió. Per tant, l'acció humana arriba molt lluny".



El director de la Unitat assegura que es tracta d'una tasca "multidisciplinari" i reconeix que "a l'Antàrtida ningú fa res sol, des de la logística fins al coneixement". En aquest context, el repte és la condició d'aïllament, tot i això, l'equip compta amb vaixells que van oferint ajuda. "Ara mateix tenim trenta-una persones treballant, però la base està pensada per a cinquanta-dues", explica Sorribas. Assegura que "la vida a la base és un petit poble autogestionat" i que "és fonamental fer-hi vida social i que l'equip funcioni com una pinya".