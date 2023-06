Un estudi constata que l'assistència mecànica perifèrica fa augmentar un 20% la supervivència dels pacients que han patit complicacions en un trasplantament de cor

L’Hospital de Bellvitge ha estudiat com reduir l’impacte d’una fallada de l’empelt després de rebre un trasplantament de cor, causa que provoca un 30% de les morts el primer mes posterior a la intervenció. Investigadors del centre han conclòs que l’assistència mecànica per col·locar l’ECMO, el mecanisme que substitueix les funcions cardíaca i pulmonar, té més possibilitats d’èxit si es fa de forma perifèrica, per l’artèria i vena femoral, que si s’opta per una canulació central, a través de l’aurícula dreta i aorta. La recerca liderada des del centre determina que, tres mesos després de la intervenció, als pacients a qui se’ls ha col·locat per canulació perifèrica tenen una supervivència un 20% superior als de la canulació central.

"Aquest és el primer estudi que demostra clarament que la implantació perifèrica té uns millors resultats i això té una implicació clínica directa per a aquests malalts amb disfunció primària", ha explicat a Onda Cero el doctor José González, coordinador de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca avançada i Trasplantament Cardíac de Bellvitge.

El treball ha estat publicat a la revista ‘The Journal of Heart and Lung Trasplantation’ i s’ha dut a terme a partir d’analitzar retrospectivament un total de 2.376 trasplantaments fets entre el 2021 i el 2020 en una quinzena d’hospitals de tot l’estat espanyol.

El doctor González espera que aquests resultats marquin un punt d’inflexió i que, a partir d’ara, tots els hospitals adoptin aquesta pràctica: "Ja anàvem una mica en aquesta línia, però aquest estudi ens diu que hem d'implantar de forma perifèrica si no hi ha una contraindicació des d'un punt de vista tècnic. És el que s'hauria de fer a partir d'ara".