"Estem lluny de complir la fita de que cap infant visqui en un centre d'acollida"

A Catalunya hi ha 280 nens i nenes de menys de 6 anys que viuen en centres d’acollida. Això és més del doble dels que hi havia l’any 2018. En canvi, el nombre de famílies acollidores s’ha estancat i no arriba a les 800. En aquest context, el Departament de Drets Socials ha anunciat un pla per millorar la situació d’aquests infants.

Millora en els professionals

Dotat amb 2,3 milions d’euros, el pla té la finalitat de trobar més famílies d’acollida. Una de les mesures previstes és la contractació de 25 nous treballadors per agilitzar els tràmits, ja que les famílies es queixen que l’administració no compleix el termini de sis mesos per resoldre la situació d’un infant en acollida d’urgència. També s’oferirà més suport en aquest procés.

L’horitzó que es marca la consellera Mònica Martínez Bravo és que no hi hagi cap infant menor de 6 anys que visqui en un centre d’acollida. Una fita que, tal com ha remarcat, ja s’ha aconseguit en altres comunitats autònomes, com ara Cantàbria i l’Aragó.

Una millora necessària

Inma Espín, presidenta de l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, valora positivament el pla de Drets Socials per agilitzar el procés d'acollida. Sobretot la contractació de 25 nous treballadors per agilitzar els tràmits. Tot i això, admet que encara s'està lluny de l'objectiu marcat, entre els que es contempla que cap infant acabi vivint en un centre d'acollida.