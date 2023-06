Esquerra encareix el preu d'una eventual investidura de Pedro Sánchez

Esquerra només donaria suport a Pedro Sánchez si es compromet amb la defensa de la llengua, la millora de les infraestructures -especialment les Rodalies- i el dret a l'autodeterminació. El cap de llista republicà per Barcelona, Gabriel Rufián, ha apel·lat Junts i la CUP a consensuar-ne les condicions.

Amb tot no ha volgut detallar les condicions que posarien els republicans per evitar que l'independentisme "ho agafi com excusa per dir que no". Rufián s'ha limitat a demanar "generositat" i "unitat". "Davant una molt hipotètica possibilitat d'investidura de Pedro Sánchez, aquest preu ha de ser més alt i ha de suposar un dilema per al suposat progressisme espanyol: o Catalunya o Vox", ha sentenciat Rufián".

El PSC demana la unitat de les esquerres

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha advertit que en les eleccions del 23 de juliol "ens hi juguem molt". "Ens juguem retrocedir a una Espanya de blanc i negre" i per això demana "a les esquerres estar unides per fer front al que està en joc el 23-J". Tortolero demana concentrar el "vot útil" en el candidat a la reelecció perquè "Espanya continuï avançant".

Els Comuns defensen un "nou pacte territorial"

La candidata de Sumar - En Comu Podem, Aina Vidal, insisteix en la defensa de l’autodeterminació i proposa que la ciutadania voti "un nou pacte territorial" entre Catalunya i la resta d'Espanya. Ha assegurat que la vicepresidenta del govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, pensa "el mateix".

En tot cas, Vidal ha evitat concretar si aquest nou pacte territorial contemplaria la independència de Catalunya. Els Comunes plantegen la votació d'un "acord entre el govern espanyol i la Generalitat", ha dit Vidal.