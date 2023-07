" Espanya haurà de moderar a la UE per arribar a acords"

Desde començaments d'aquest mes, Espanya ostenta la presidència de la Unió Europea durant tot aquest semestre. Aquesta presidència li arriba en mig d'unes eleccions generals. González ha explicat que aquesta presidència d'Espanya té un paper específic, moderar entre els països europeus per arribar a un acord en qüestions tan importants com la política migratòria. González qualifica el paper d'Espanya com “una presidència escombra” ja que durant aquest trimestre Espanya haurà de tancar molts dossiers abans de que acabi el cicle. L'última vegada que Espanya va tenir aquest càrrec va ser en el 2010 en un context a Europa diferent al que es viu actualment. Fins ara, la presidència estava en mans de Suècia. González ha qualificat positivament el seu mandat i creu que s'han fet avenços encara que han tingut un canvi de govern recentment. Ara la Unió Europea afrontarà qüestions determinants per al futur. Segons González, la Unió Europea debatrà l'autonomia estratègica en molts sectors, debats de regles fiscals i la possible adhesió d'Ucraïna.