Una escola de Vilafranca del Penedès, referent de les biblioteques escolars a Catalunya

En una entrevista a la Brúixola, la directora de l'escola Mas i Perera de Vilafranca del Penedès, Iolanda Bertran, ha explicat que, des dels anys 80, quan es va crear l'escola, la biblioteca escolar ja era un element clau per l'aprenentatge de l'alumnat. Des de llavors, s'han buscat altres espais per potenciar la lectura més enllà de la biblioteca com "els espais de lectura dels passadissos, les biblioteques d'aula o espais al pati per potenciar el gust per la lectura". En aquest sentit, també hi ha grups de lectura a l'hora del pati, col·laboracions per part de l'alumnat superior amb la monitora de la biblioteca i els contacontes a l'hora del pati. També s'han ampliat els horaris de la biblioteca escolar per implicar les famílies dels alumnes i jornades literàries fora de l'horari escolar. Tot això, segons Bertran, ha permès millorar els resultats dels alumnes "en la comprensió lectora i la lectura expresiva".

Nou projecte amb la Fundació Bofill

L'escola Mas i Perera va obtenir el Premi Nacional de Bones Pràctiques que atorga el Ministeri d'Educació i Formació professionall'any 2021 però la seva direcció té clar que han de seguir treballant, també en la vessant digital. En aquest sentit, Bertran ha explicat que estan impulsant un nou projecte amb la Fundació Bofill, anomenat Bibliotech, que aposta perquè les biblioteques escolars siguin també el cor de les transformacions educatives a través de les alfabetitzacions digitals i mediàtiques.