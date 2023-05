Ernest Maragall: ‘Les superilles poden acabar sent contraproduents’

Ernest Maragall es presenta als propers comicis municipals amb l’objectiu de solucionar els principals problemes que té Barcelona. Entre ells, el de l’habitatge. El candidat republicà creu que cal atacar les causes que provoquen els desnonaments per així poder evitar-los. Sobre la qüestió de la mobilitat a Barcelona, Maragall assegura que no se soluciona creant més superilles. Apunta que l’aactuació actual i la concentració d'obres a la ciutat pot acabar sent contraproduent. Aposta per invertir en transport públic per tal de promocionar-ne l’ús.