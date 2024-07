Enfrontament entre ADF i Bombers per les tasques d'extinció

El motiu de l'enfrontament entre les ADFs i els Bombers de la Generalitat és el Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (PAGI), que ha d'ordenar les tasques dels diferents cossos que participen en l'extinció dels incendis. El govern català havia posat sobre la taula nova una proposta que, d'alguna manera limitava la feina dels voluntaris de les ADFs però la va retirar immediatament davant l'oposició de les agrupacions de defensa forestal.

En una entrevista a la Brúixola, el president del secretariat de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Ramon Torrents, ha assegurat que sempre han treballat de forma coordinada amb els bombers de la Generalitat, sota la direcció del seu comandament, però estan en contra de que ara els vulguin limitar la seva capacitat operativa davant d'un incendi. Torrents ha explicat que sempre han atès les reclamacions dels bombers i han treballat per equipar els seus efectius, per formar-los i perquè estiguin gelocalitzats però ha acusat a la cúpula directiva dels Bombers de no voler escoltar-los malgrat els esforços durant els últims 7 o 8 anys, "ens han tancat les portes". En aquest sentit, també ha lamentat que no hi hagi cap reunió prevista per avançar cap a una solució.

De la seva banda, el delegat de la UGT a Catalunya dels bombers de la Generalitat, David Fernàndez, també en una entrevista a la Brúixola, ha defensat la necessitat d'aprovar un nou PAGI per "posar ordre" a les noves figures que s'han incorporat a l'extinció d'incendis. Fernández ha posat en valor la feina de prevenció i de gestió forestal de les ADFs però considera que, en els incendis, "ens haurien d'ajudar en la part logística però no tant en l'operativa perquè assumeixen riscos per als quals no estan coberts jurídicament, donats que no són treballadors de la Generalitat, ni nosaltres tenim el control de les seves tasques en un gran incendi".