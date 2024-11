Les comarques del sud de Catalunya miren el cel constantment aquests dies i s'han preparat per rebre un nou episodi de dana. En aquesta ocasió, no ha estat tan intens com la setmana passada. Així ho ha explicat a 'La Brúixola' l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, que assegura que "encara tenim presents els danys de la setmana passada". Concretament, es tracta de camins rurals que es troben molt malmesos arran de les pluges intenses que han sacsejat la zona des del passat mes de setembre. En aquest sentit, Tomàs explica que la delegació del govern espanyol ja els ha confirmat que es poden presentar a les subvencions perquè Amposta ha estat declarada zona catastròfica arran del pas de la dana.