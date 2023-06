Els sindicats posen la lupa al repetició de les oposicions a Catalunya

Demà i dissabte vinent es repeteixen les oposicions per estabilitzar més de 1.800 places a l’administració pública de la Generalitat després del nyap del mes d’abril. S’hi presenten 13.500 persones. Aquesta vegada el govern català ha apartat l’empresa Cegos i la gestió de les proves és totalment pública amb una inversió de 900 mil euros i la mobilització de 1.300 treballadors.

Els sindicats confien en les garanties de la repetició del procés

Els principal sindicats de la funció pública confien en què ara el govern ha après la lliçó i s’han pres totes mesures per garantir que el procés es desenvolupa amb plena normalitat. Els opositors rebran una compensació econòmica de 90 euros pel caos del mes d’abril però des del sindicat IAC CATAC, la seva secretària general, Assumpta Barbens, considera que es queda curt: "El sindicat ha fet al·legacions a l'inici de l'éxpedient de l'abonament dels 90 euros perquè ho considerem insuficient".

Barbens també ha explicat que facilitaran "les demandes de responsabilitat patrimonial per danys materials que es poden realitzar durant un any per tots els opositors que tinguin comprovats de despesa que puguin acreditar". A Barbens també li consta que algunes persones han obert la via administrativa pels danys i perjudicis per la repetició de les proves. Estem parlant de suspendre possibles viatges o altres plans però també del mal psicològic que suposa tornar a fer un examen d’aquest tipus.

Properes oposicions

La secretària general d'IAC CATAC dona per fet que la Generalitat no tornarà a subcontractar aquest tipus de proves després del caos amb l'empresa Cesgos. Barbens tampoc creu que la repetició del procés d'abril hagi d’afectar al calendari del resta de processos d’estabilització previstos per a la tardor.