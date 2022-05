Els primers locals, que ja han començat a reformar, es convertiran en espais per donar serveis diürns. Es a dir, que oferiran serveis a persones que viuen en cotxes al carrer, i per tant, no hi viurà ningú. Tot i això, també està previst que l'empresa creï un espai en una nau industrial de més de 3.500 metres quadrats per acollir fins a 500 persones. El Sindicat de Llogateres ens ha explicat que combatran aquests infrahabitatges.