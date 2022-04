Els pedagogs, satisfets amb la retirada de les mascaretes a les escoles

Avui acaba el segon trimestre a les escoles i instituts catalans. I quan els alumnes tornin a les classes després de les vacances ja no caldrà que portin mascareta.

Una decisió que el vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Joan Gamero, ha qualificat de positiva en una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya.

Els més petits, els més beneficiats

La decisió és beneficiosa sobretot per als alumnes d’Infantil i als primers cursos de Primària. I és que en aquestes edats és molt important que els nens i nenes puguin veure la cara de les mestres i professores.

Evitar enfrontaments

Joan Gamero també ha assegurat que la majoria de nens i nenes tenen ganes de treure’s la mascareta però que si no és el cas del nostre fill o filla, no hem d’obligar-los a fer-ho sino buscar quin és el motiu real pel qual no ho volen fer.