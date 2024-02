Els pagesos bloquegen Mercabarna, el Port de Tarragona i segueixen tallant carreteres

Més de 1.000 tractors i uns 2.000 pagesos participen en les protestes als principals punts de distribució d'aliments de Catalunya.

Mercabarna

El mercat de productes frescs més important de Catalunya ha patit una jornada d'afestacions després que els pagesos hagin estat bloquejant l'entrada principal des de les 9 del matí i fins les 16h de la tarda.

Una unitat mòbil d'Onda Cero ha arribat a aquest lloc juntament amb una desena de tractors cap a les 9 del matí, des de Sant Boi. A les portes de Mercabarna ens hem trobat amb una altra columna provinent del Prat de Llobregat i un minuts més tard ha arribat la fila de tractors que han sortit a les 7 del matí des d’igualada.

La seva intenció inicial era la de provocar un bloqueig total, als 4 accessos, però els Mossos d’Esquadra els han prohibit aquesta opció. Finalment, l’acord amb els dirigent de Mercabarna, a qui no hem tingut accés, ha estat el de bloquejar-ne dos.

A hores d’ara, ja s’està desmuntant el bloqueig de la zona nord per unificar forces a l’accés principal. Un dels portaveus d’Unió de Pagesos al Baix Llobregat, Germán Domínguez, entén que, malgrat les seves reivindicacions, "l’activitat havia de continuar".

La resta de pagesos que l’acompanyen han acordat desbloquejar l’accés a les 4 de la tarda, tenint en compte que a partir de les tres, en poc menys de mitja hora, l’activitat a Mercabarna pràcticament haurà finalitzat.

Els motius

L'objectiu d'avui no era altra que seguir manifestant a les administracions els problemes que els generen l’excés de burocràcia, la competència de preus deslleial que viu el sector envers països estrangers i els efectes de la sequera. I, malgrat que la situació es pugui girar en contra seva, tenen clar que només els escoltaran si tota la societat es veu afectada.

I un dels principals problemes que ens han explicat molts dels pagesos amb qui hem parlat és de la importació, i els efectes que té ens els preus finals dels productes. Per això, avui, l’objectiu no ha estat altre que bloquejar els centres de logística i els passos fronterers.

I com ho viuen això des del camp?

Doncs amb molta preocupació. Per exemple, hem pogut conèixer el cas d’en Josep, que aquest matí ha sortit des de Igualada, a les 7 en punt del matí, per unir-se al bloqueig de Mercabarna.

"Ens veiem molt afectats per la gran quantitat de cereals que arriben des de Ucraïna. I també d'altres països. Disparen els preus a la baixa", indicava en Josep.

Com els costos de producció, sobre tot els laborals, són molt inferiors en d’altres països, el preu final no els surt rentable. Això, sumat a la sequera que assola Catalunya, genera una situació límit.

"Sort en tenim de les assegurances... De totes formes, tan sols ens donen diners per sobreviure, per no morir de gana", lamenta.

A les 4 de la tarda, tots han marxat amb els seus tractors a seguir treballant el camp, però amb la satisfacció d’haver plantat una nova llavor en el marc d’unes protestes que ja autoanomenen la revolució de la pagesia.

Des de dins

Des de Mercabarna posen xifres a les afectacions d’avui. Expliquen que els dimarts és un dels dies de la setmana amb menys activitat, però tot i així, les aturades s’han fet notar en l’activitat.

Ingrid Buera, directora de marqueting i Relacions Internacionals de Mercabarna explica, en declaracions a Onda Cero, que molts compradors ho han fet amb previsió.

Des de Mercabarna expliquen que tot i les mobilitzacions, els pagesos no consideren que Mercabarna sigui el problema de la seva situació. Així que es defensen, i asseguren que el 38% de la producció de Catalunya passa per aquest mercat de majoristes, on tenen l’oportunitat de vendre els seus productes.

Port de Tarragona

On sí que s’ha fet notar els bloquejos és al port de Tarragona. L’afluència de camions ha baixat fins a un 83%.

De les 6 del matí a les 12 del migdia només haurien passat un total de 176 camions a les instal·lacions del port. També s’ha fet notar a les càrregues de magatzem. Des del port defensen que les importacions que reben, no són unes xifres significatives per al sector.

A banda del cereal, al port tarragoní també hi arriben també anualment, segons les dades facilitades pels mateixos gestors, 200.000 tones de fruites tropicals per abastir el mercat estatal. Uns productes com kiwi, pinya i plàtans que no suposen una amenaça per als principals productes del camp català.

A hores d’ara, i amb les mobilitzacions en marxa, els pagesos volen allargar durant 24 hores les aturades al Port de Tarragona.

Talls a l'AP-7

També al coll d’Ares s’han vist mobilitzacions, conjuntes amb alguns pagesos del sud de França. Més d’una cinquantena de ramaders han tallat la C-38, al coll d’Ares. Es tracta de la via que comunica el Ripollès amb el Vallespir i l’entrada a França.

El tall ha començat a les deu del matí i els ramaders preveuen allargar-lo fins les dotze de la nit d’aquest dimecres. La protesta compta amb el suport d’un grup de ramaders del Vallespir. De fet, pagesos de les dues bandes han signat conjuntament un manifest amb una desena de reivindicacions.