Els inspectors dels blocs Badalona no descarten trobar més esquerdes en altres edificis

Avui, quan començaven les inspeccions dels blocs adjacents al que es va ensorrar, s’ha hagut de desallotjar un altre edifici del carrer Canigó. En el número 5 s'hi ha detectat noves esquerdes en les últimes hores. Aquest bloc es suma al 9, al 7 i a l’11 que es va desallotjar ahir mateix pel mateix motiu. La propagació de les esquerdes ha obligat també a desallotjar blocs més allunyats, i avui han hagut de fer les maletes els veïns del 5.

Fins a 76 habitatges desallotjats

Amb l'actuació al bloc del número 5 ja són 76 els habitatges desallotjats. N'hi ha vint a cadascun dels blocs afectats, però en quatre no hi vivien persones, segons ha comentat Dani Gracia. Entre les famílies del 9, el 7 i l'11 n'hi ha set que estan allotjats temporalment per l'Ajuntament i al llarg del dia se sabrà quantes necessiten assistència del número 5. Dels 76 desallotjats, 7 famílies han necessitat assistència residencial, i ara s’haurà de veure si els del número 5 també necessiten el servei. Segons ha explicat Gracia, de moment s’està notificant del desallotjament als veïns, que podran tornar a recollir béns personals.

Drons i diversos equips treballant

A més de la revisió interior dels edificis, l'empresa especialitzada en fer les inspeccions ha demanat també fer sobrevolar el dron de la Guàrdia Urbana per analitzar l'estat de les cobertes de tota l'illa dels carrers Canigó, Llefià i Ausias Marc. Amb tot, des del consistori es vol enviar un missatge de "tranquil·litat" perquè s’està treballant amb "rigor".

L'actuació s’ha d’allargar durant dies per examinar bé els 420 habitatges de l'illa que dona als carrers Canigó, Llefià i Ausiàs Marc, on viuen prop de 1.200 persones. Encara falta conèixer els detalls del conveni de col·laboració amb la Generalitat, que s’hauria de signar al llarg d’aquesta setmana, però el regidor ha agraït la predisposició tant a l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a la Generalitat, que ja estan en contacte per marcar les línies d’actuació i d’ajuda.