“Els infants són nadius digitals, però no podem convertir-los orfes digitals”, assegura Guiomar Todó en una entrevista a La Brúixola. En aquest sentit, la directora general adjunta d'Educo constanta la importància d'educar digitalment als menors perquè facin un bon ús de les xarxes i tinguin criteri per detectar els perills d'Internet. 1 de cada 5 infants pateix algun tipus de violència a Espanya, segons les darreres dades. Una xifra que podria ser més elevada perquè no tots els casos es denuncien.