Els guanys del Port de Barcelona cauen prop d’un 20% però assoleix rècord de creuers

L’autoritat portuària tampoc és aliena a la “complexa” situació geopolítica actual, amb diversos conflictes en rutes comercials. Tot això ha fet caure prop d’un 10% el tràfic de mercaderies. L’altra cara de la moneda, en canvi, són les importacions de cotxes elèctrics. La xifra s’enfila un 54% i Barcelona esdevé “un hub d’entrada” d’aquest tipus de vehicles, especialment els fabricats a la Xina, ha assegurat el president del Port, Lluís Salvadó, durant la presentació dels resultats del 2023.

El Port de Barcelona va guanyar 50 milions d’euros l’any passat, un 20% menys en relació al 2022. En canvi, si mirem la xifra de negoci, aquesta ha augment en 4 punts fins a situar-se sobre els 190 milions d’euros. El president del Port ha conclòs que aquests números demostren “una gran solidesa econòmica” del Port.

Xifra rècord de creuer

El Port de Barcelona va tancar el 2023 amb una xifra “rècord” de creuers. Lluís Salvadó ha explicat que “això no és perquè arribin més vaixells, sinó perquè els que arriben ho fan més plens”.

Segons els resultats, aquest creixement ha provocat que el moviment de creueristes fos de 3,5 milions, el que representa un creixement superior al 50% respecte el 2022.

"Creueristes de qualitat"

Salvadó no sap si aquesta xifra augmentarà aquest any. “Tot dependrà de si els creuers vénen més o menys plens”, ha insistit a preguntes dels periodistes. Preguntat sobre l’impacte mediambiental d’aquesta activitat, el president del Port ha tirat pilotes fora i s’ha limitat a dir que aposta per “creueristes de qualitat”.

Una aposta per un perfil específic de creuerista, que passa més per incrementar la qualitat que no pas la quantitat. Treballem per incrementar els creuers petits de major valor afegit”, ha explicat el president del Port.

Sobre la sequera, Lluís Salvadó ha anunciat un acord amb 9 de les principals navilieres que operen al Port perquè els creuers no carreguin aigua a Barcelona mentre duri l’episodi d’emergència per sequera.