Els gimnasos es preparen davant l'emergència per sequera sense renunciar a serveis

Davant l'entrada en vigor de l'emergència per sequera, els diferents sectors econòmics han hagut de prendre mesures. Entre els sectors afectats, hi ha els gimnasos i espais esportius. En la primera fase de la situació de sequera, els gimnasos han de reduir un 25% el seu ús. Alguns d’ells ja fa setmanes que ho han posat en pràctica per mirar de reduir-ne el consum.

Menys consum que ara fa 1 mes

És el cas del Club Natació Sabadell, que des d’inici d’any que han començat a aplicar mesures. Segons Mercè Vallès, directora de comunicació del Club Natació Sabadell, aquestes mesures ja s’han notat. En declaracions a Onda Cero, Vallès assegura que abans consumien 117 litres per persona que accedia al recinte i ara es troben al voltant dels 75 litres per persona.

Les piscines, menys despesa del que es creu

Entre les mesures preses, hi ha l’ús de dipòsits per reaprofitar aigua per netejar, o la reducció del temps dels polsadors de les dutxes. I és que el consum més gran d’aquest tipus d’instal·lacions no són les piscines, ja que l'ús diari, com les dutxes, la neteja o les fonts suposen un 80% de la despesa de les instal·lacions.

A hores d’ara, no hauran de prendre més mesures, ja que les actuals ja compleixen les restriccions. Tot i això, esperen que la situació es reverteixi ben aviat, ja que en una segona fase es veurien obligats a endurir les mesures, i entre elles, arribar a tancar les dutxes.

La patronal del sector ha demanat ajudes directes per fer front a les mesures, ja que hi ha instal·lacions que tenen més complicat aplicar totes les mesures de reducció necessàries i evitar que aquest comenci a acumular pèrdues per les restriccions.