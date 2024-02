Els famosos han d'aprofitar l'entrega d'un premi per fer reivindicacions socials?

A través de l'escolta de fragments de la darrera entrega dels Premis Goya, Alberto Gómez i Agustí Rodríguez debaten si era un bon moment per proclamar al·legats a favor de la pagesia, del moviment LGTBI o de Palestina, i en contra del president argentí Milei o de la violència masclista.



En aquest sentit, AgustíRodríguez considera que "ja hi ha plataformes per expressar la nostra opinió" i opina que aquestes proclamacions "desvien l'atenció de la festa i es poden considerar oportunistes". L'assessor en comunicació es mostra més a favor d'utilitzar el micròfon per parlar sobre el cinema, l'estat de salut del sector i l'esforç i la feina que hi ha al darrere.



Alberto Gómez pensa diferent i considera que, en el moment que un artista rep un premi, és positiu "dedicar una part del teu discurs, no tot, a aprofitar l'oportunitatmediàtica per reivindicar temes que afecten a tota la societat". Afirma també que "fan bé en expressar-se i aprofitar espais que la resta de l'any no tenen disponibles".