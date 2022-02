Els experts, a favor de retirar la mascareta a l’aula “en un període no massa llarg”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el doctor Almirante ha evitat parlar de “premi” però sí que creu que seria un “bon regal per a la població infantil i adolescent” que fossin els primers en no haver d’utilitzar de forma obligatòria la mascareta a la classe. Almirante ha recordat que aquesta franja d’edat ha estat la que ha patit les restriccions “amb més crudesa” i, amb òmicron, s’ha evidenciat que “el risc de malaltia greu és gairebé zero”. També ha destacat que l’aixecament de la mesura “millorarà l’entorn social i la pròpia activitat educativa”.

Nova gestió de la covid a la primavera

El cap del servei de malalties infeccioses del Vall d’Hebron és un dels que signa el document de la Societat Espanyola de Malalties infeccioses a favor d’implementar un nou model de gestió que deixi enrere mesures com la mascareta a l’exterior, el certificat covid o la presa de temperatura per centrar-se en els casos més greus i la població vulnerable. “Totes les activitats preventives, de tractaments o d’hospitalització s’han de basar en la població vulnerable i deixar de banda a la població general que té molt poc risc de tenir malaltia greu per la infecció”, ha apuntat aquest doctor.

Un sistema que, segons Benito Almirante, es podria posar en marxa a partir de la primavera: “Si la situació fos més favorable actualment, amb els hospitals buits de pacients covid, seria el moment de posar en marxa aquesta estratègia; tampoc cal que sigui d’un dia per un altre perquè tot el sistema necessita una adaptació”.

Deixar enrere la pandèmia

Un cop baixi la pressió hospitalària i es pugui posar en marxa el nou sistema de gestió, Almirante creu que es podria deixar de parlar de pandèmia: “La pròpia OMS està posant sobre la taula que en un temps relativament curt es pugui donar pe finalitzada la pandèmia i es pugui començar a parlar d’una endèmia mantinguda o que es presenti de forma epidèmica com altres malalties tipus la grip”.