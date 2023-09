Els experts desmunten el mite dels 10.000 passos diaris

Tots hem sentit a dir que una vida saludable implica caminar 10.000 passos cada dia. Hi ha fins i tot qui s’ho controla a través del mòbil amb una certa obsessió. Però més enllà de l’eloqüència de la xifra, els experts asseguren que és més un mite que una realitat.

No està clar l’origen d’aquesta xifra simbòlica, però algunes veus apunten a un espot publicitari japonès que va llençar al mercat el primer podòmetre comercial, anomenat Manpo-kei (significa mesurador de 10.000 passos), simplement perquè sonava bé. "També es va fer perquè en aquella època al Japó hi havia una tendència més gran cap a la hipertensió i l'obesitat. Ens vam quedar amb aquesta xifra, es van posar de moda els podòmetres i amb aquesta xifra ens hem quedat", ha desenvolupat a Onda Cero la doctora Mariona Violan, de la Societat Catalana de Medicina i Esport i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

Però l’evidència va per una altra banda. Fa poques setmanes, un estudi publicat a la revista European Journal of Preventive Cardiology apuntava que caminar prop de 3.800 passos al dia ja serveix per començar a reduir el risc de morir prematurament per qualsevol malaltia. El doctor Ignacio Ferreira, cap del Servei de Cardiologia de la Vall d’Hebron, ha explicat a Onda Cero que, en realitat, no hi ha un número màgic: "Realment no hi ha una xifra establerta a partir de la qual es vegi un màxim benefici de l'activitat física. Qualsevol tipus d'activitat, siguin 10.000, 3.000 o 5.000 passos, és beneficiós pel sistema cardiovascular i per la salut en general".

Segons Ferreira, la consigna entre els professionals i la tendència que marca l’OMS és un canvi de barem que consisteix a passar de comptar passos a comptar minuts: "És un mite, no cal caminar 10.000 passos cada dia per obtenir un benefici. Amb caminar unes cinc hores per setmana, s'ha documentat que és on està el major benefici de l'activitat física per a la majoria de la població".

Així, amb el pas del temps i l’acumulació d’evidències científiques, l’eslògan publicitari japonès, segons la doctora Violan, ha passat a ser aquest: seu menys, mou-te més. "Deixem-nos estar de calories gastades i d'unitats metabòliques. Això està molt bé, però el que realment ens interessa és que la gent segui menys", ha asseverat.

Cada cas és un món, però la recomanació dels experts és que, per poc exercici que fem, tot compta.