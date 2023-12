Els docents interins sense plaça alcen la veu

Poc més de 4.000 docents interins que havien aprovat les oposicions s'han quedat sense plaça a Catalunya. Per aquest motiu, aquest col·lectiu ha alçat la veu i reclama que es regularitzi la seva situació abans d'obrir una nova convocatòria de places, prevista per aquest mes de desembre. Aquests més de 4.000 docents s'han organitzat en associacions i plataformes per donar cos i visibilitat a aquesta reivindicació. És el cas, per exemple, de la plataforma 'Interins en lluita', que ja ha traslladat a les institucions la seva queixa, tot i que denuncia que aquestes no estan oferint cap alternativa, el que ara per ara obligarà a aquests docents a aprovar, altre cop, les oposicions. De la situació i la reclamació per part d'aquest grup n'hem parlat amb una de les membres d' 'Interins en lluita', Roser Vime.