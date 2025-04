Els Comuns encareixen el preu per ampliar de crèdit de la Generalitat

Els Comuns han trobat en les negociacions per ampliar el crèdit pressupostari de la Generalitat una via per forçar el Govern a apostar per les renovables. La formació condiciona el seu suport al paquet econòmic a una partida específica de 20 milions d’euros per donar múscul a l’empresa pública l’Energètica.

Aquesta nova inversió que reclama el soci de Salvador Illa s’hauria de destinar a la creació d’una xarxa pública de recàrrega de vehicles, a la construcció de més parcs solars i a projectes per distribuir energia neta.

La resta de condicions del partit per aprovar els suplement de crèdit són -recordem- destinar més de 800 milions d’euros per construir habitatge protegit, constituir una unitat que intercedeixi entre fons voltors i llogaters vulnerables, així com contractar un centenar d’inspectors per perseguir els falsos lloguers de temporada i els que superin el preu de referència. En matèria de salut, demanen la gratuïtat del dentista per a persones vulnerables; i en educació, tenir cura de la salut mental dels alumnes i no tancar classes a l’escola pública.

Catalunya en Comú adverteix Salvador Illa que sense atendre aquestes qüestions no negociaran cap ampliació de crèdit ni tampoc convalidaran el primer que arribarà al Parlament d’aquí dues setmanes. El Govern, per la seva banda, ja pensa en aprovar un segon paquet econòmic per valor de 1.300 milions d’euros dimarts vinent.