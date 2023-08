LA CIUTAT d'ESTIU AMB JAUME MAS

Els còctels d'estiu, la millor manera de refrescar-se

Amb la Glòria Vidal avui hem conegut diferents còctels per tal de refrescar-nos de la calor pròpia de l'estiu. Vidal ressalta, sobretot, que el got sigui llarg i ens proposa llençar-nos de ple a gaudir d'un Mojito amb les seves variants de fruita, o bé, un Moscow Mule, un còctel molt refrescant ideal per mitigar les altes temperatures.