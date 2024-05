Els celíacs paguen mil euros més a l'any per la cistella bàsica de la compra

Avui, 16 de maig, és el Dia Internacional de la Celiaquia. Coincidint amb aquesta data, el Congrés dels Diputats ha acollit aquest matí la primera jornada parlamentària dedicada a aquesta malaltia. Un acte que s'ha celebrat per primer cop a l'Estat a petició de l'Associació Celíacs de Catalunya. A Onda Cero hem volgut parlar amb aquesta entitat per entendre quines són les seves reivindicacions.

L'Associació Celíacs de Catalunya, fundada l'any 1977, va ser la primera organització de l'Estat a representar aquest col·lectiu. Amb 47 anys d'història, són una veu autoritzada per explicar com és viure sense gluten a casa nostra. La responsable de comunicació de l'entitat, Irene Puig, assegura que en els últims trenta anys s'han fet grans avenços, però que encara queda molta feina a fer. Actualment, ser celíac potser ja no és tan difícil, però continua sortint car. "Els productes sense gluten són més cars, i això es tradueix en que, a l'any, es gasten exactament 1.087 euros extra per persona només en la cistella bàsica de la compra, és a dir, que en realitat són més", detalla.

És per això que una de les demandes que han traslladat avui al Congrés és la creació d'un sistema d'ajuts per fer front a aquest sobrecost. També que els productes específics sense gluten tributin al 4% d'IVA. Aquestes mesures s'haurien d'incloure al Pla Nacional de Malaltia Celíaca que reclamen des de l'associació, i que hauria de recollir altres qüestions, com "fomentar la investigació i millorar el diagnòstic i tractament de la malaltia", afegeix Puig. En aquest sentit, recorda que, actualment, "el temps de diagnòstic se situa en set anys" i que "el 75% de pacients no estan diagnosticats". També reclamen "fer un estudi poblacional del nombre de persones celíaques que hi ha a Espanya i adaptar els protocols d'atenció a la malaltia celíaca a les darreres evidències científiques".

Tenir clar que és una malaltia, no una moda

Amb tot, Puig celebra que els drets de les persones celíaques es posin damunt la taula i que se les escolti. Un altaveu que és especialment necessari tenint en compte que, en els darrers anys, han patit les conseqüències de veure com la seva dieta es convertia en una moda. "El fet que hi hagi aquesta moda de menjar sense gluten, i que hi hagi persones que ho fan a mitges, a nivell social, genera incomprensió i caos. Des de les associacions de pacients intentem conscienciar molt i fer entendre que és un tema de salut", remarca.

Tal com subratlla Puig, es tracta d'una malaltia autoimmune crònica. Cal assumir, doncs, que si una persona celíaca no segueix una dieta sense gluten, pot desenvolupar problemes de salut greus, com un limfoma intestinal, osteoporosi prematura o infertilitat.