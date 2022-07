Per Mansilla, la solució passa per espais habilitats, que no són els botellòdroms. Zones controlades amb mediadors, llunys dels veïns i on es puguin fer intervencions socioeducatives. Recorda que els botellots no són un fenomen nou i que no desapareixeran. Per tant, és necessari començar a treballar en noves mesures perquè tampoc seran d’una ràpida aplicació.