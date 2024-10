Els aliments s'acomiaden de l'IVA al 0%

De confirmar-se les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el cost de la vida a España hauria incrementat un 1’5% al setembre respecte l’any passat. Un percentatge òptim, segons els experts, que converteix la reducció directa de l’impost de l’IVA dels aliments en una mesura urgent susceptible d’eliminar. "Una vegada els valors de la inflació es redueixen, ara ja portem 3 mesos amb uns percentatges estables, és moment d'acabar amb les mesures cojunturals", apunta Montserrat Guillén, catedràtica de la UB en declaracions a Onda Cero.

De fet, la Comissió Europea ho recomana i l’executiu de Pedro Sánchez ho avisava des del mes de juny.

L'evolució dels preus

I quina evolució tindran els impostos que paguem pels aliments bàsics? Doncs des d’avui i fins el 31 de desembre, el pa, la llet, la farina, els ous, les fruites, les verdures, els llegums, els cereals i l’oli passaran a tenir un IVA del 2%. En el cas de l'oli d'oliva, un cop acabi l'excepcionalitat de l'actual rebaixa fiscal, es mantindrà en aquest grup d'aliments amb un IVA superreduït del 4%.

Pel que fa a la pasta i d’altres olis, passen a tenir un IVA d'un 7,5% fins al 31 de desembre. Ara el tenen rebaixat al 5%. En aquest últim grup, el tipus normal d'IVA és del 10%, que es recuperaria un cop la mesura deixi de prorrogar-se.

Pobresa extrema

Precisament els experts celebren que aquesta mesura no s’elimini de cop mentre des de Càritas Catalunya reclamen que les famílies més vulnerables no caiguin en l’oblit.

Una vegada superada la crisi inflacionària, amb els costos dels béns i serveis recuperant la normalitat, s’obra l’oportunitat de lluitar contra les desigualtats. Començant per l’increment dels salaris. "Els sous a Catalunya son molt inferiors a la resta de la Unió Europea. Si volem millorar en competitivitat ens hem d'equiparar", afegeix Guillén.

Però les desigualtats entre la societat i aquelles famílies que viuen en una pobresa extrema encara es pot accentuar més si no es posa al centre de les polítiques socials les persones més vulnerables. De fet, la coordinadora de l’observatori de la realitat social de Càritas Catalunya assegura que la gran majoria de les famílies ateses no podien alimentar-se adequadament ni amb la reducció de l’IVA sobre els aliments. "8 de cada 10 famílies que acompanyem ens deien que no podien adquirir aliments frescos ni amb la reducció fiscal", denuncia Míriam Feu a Onda Cero.

De fet, tal i explica en un comunitat l’Organització de Consumidors i Usuaris i contraposant-se a les recomanacions de la Comissió Europea, creuen que la recuperació de l’IVA dels aliments arriba massa aviat.