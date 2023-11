Élite Taxi fa una aturada total aquest dimecres per la mort d'un conductor agredit

La plataforma de taxistes Élite Taxi fa una aturada total simbòlica del servei aquest dimecres. Una aturada que fan per denunciar la mort d'un conductor agredit per un motorista el diumenge passat a Barcelona.

El portaveu de la plataforma, Tito Álvarez, ha detallat que el servei quedarà aturat entre les 10 i les 12 del matí per una marxa lenta que tindrà lloc al centre de la ciutat: "Tots els taxis ocuparem la Gran Via i farem un homenatge al nostre company Carlos que, segons el nostre punt de vista, no és un delicte de lesions sinó un homicidi. Demanarem que la pena sigui d'entre 10 i 15 anys i que aquest succés no caigui en l'oblit".

Álvarez ha indicat que els vehicles sortiran de Plaça Espanya i recorreran la Gran Via des del carrer Bailén fins a Entença, arribant fins a Passeig de Gràcia.