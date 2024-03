Eleccions a Catalunya el 12 de maig: vot per correu i sorteig de les meses

Aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el decret de convocatòria de les eleccions del 12 de maig, firmat pel president Pere Aragonès.

D'aquesta manera, queda dissolt el Parlament de la legislatura actual i comença el compte enrere cap a la cita electoral. A partir d'avui, comencen a comptar els 54 dies que han de passar entre la convocatòria i el dia de la cita electoral. Així es recull a la Llei Electoral Espanyola que regula les eleccions a Catalunya, la LOREG.

Vot per correu

El vot per correu es podrà sol·licitar a partir de demà fins al 2 de maig, és a dir, 10 dies abans dels comicis.

L’Oficina del Cens Electoral enviarà per correu certificat un sobre amb tota la documentació per poder votar al domicili indicat a la sol·licitud, i ho fa com a molt tard una setmana abans de les eleccions. Això sí, a aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat.

Amb tot, el vot s’haurà d’enviar abans del 8 de maig, data límit per entregar el vot per correu.

Sorteig de les meses

Els sortejos de les meses electorals es faran del 13 al 17 d'abril. La campanya començarà la nit del dijous 25 al divendres 26 d'abril, i acabarà el divendres 10 de maig, 15 dies després. L'endemà, dissabte 11 de maig, és la jornada de reflexió, la vigília de les eleccions.

Les eleccions del 12-M es celebraran només 11 dies abans que comenci la campanya de les eleccions europees, que tindran lloc el 9 de juny.

Constitució del Parlament i investidura de la presidència

El Parlament s’haurà de constituir durant els 20 dies hàbils següents al dia de les eleccions. Perr tant, el 7 de juny serà la data límit. El dia que es constitueixi el nou Parlament s'escollirà a la presidència de la cambra i el resta de membres de la Mesa.

I un cop estigui constituït el Parlament, es podrà presentar candidatura per investir el proper president o presidenta de la Generalitat. Si dos mesos després de la primera votació d’investidura cap candidat és escollit com a president de l’executiu català, el Parlament es dissoldria automàticament i es tornarien a convocar eleccions.