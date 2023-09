Educació estudia permetre que els professors de català facin hores extra per cobrir la manca de docents

Educació estudia permetre que els professors de llengua i literatura catalana facin hores extra per cobrir la manca de docents a secundària i formació professional. Ho ha anunciat aquest matí la consellera d’Educació, Anna Simó, amb motiu de l’inici de curs dels ensenyaments postobligatoris.

Si s’acaba aplicant, seria la mateixa mesura que es va impulsar de forma excepcional el curs passat en el cas dels docents d'informàtica i que per aquest curs es manté. "Per tal d'ampliar-ho també als professors de llengua i literatura catalana, és on hi ha més per cobrir", ha detallat la consellera.

Els sindicats no veuen amb bons ulls la mesura. "Es tracta d'una proposta nefasta, és un nyap i no és més que un pegat sobre un problema endèmic com és la manca de professors", ha denunciat a Onda Cero el delegat de CGT, Sergi Buyolo. "Com a mesura excepcional i amb caràcter absolutament voluntari, ho podríem acceptar. Si no, no es pot admetre", ha apuntat a Onda Cero el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Massó.

Les xifres de la formació professional

Més enllà d’aquesta qüestió, la consellera Simó també ha presentat les principals novetats sobre l’inici de curs en la formació professional: "Per primer cop, hem tingut plena assignació de l'alumnat de continuïtat de grau mitjà. A més, tot l'alumnat d'FP de continuïtat ha pogut començar el curs des del primer dia gràcies a l'avançament dels terminis de preinscripció".

L’alumnat de continuïtat és aquell procedent de l’ESO, Batxillerat o formació per adults que té preferència en el procés d’inscripció amb l’objectiu de reduir l’abandonament escolar prematur. En total, més de 42.600 alumnes han aconseguit plaça en un cicle de grau mitjà, un 3% més respecte a l’any passat. En el cas de grau superior, ho han fet uns 34.000 alumnes, un 5% més que el curs passat. A més, en cadascun dels cicles, han quedat més de 7.000 places vacants arreu del territori.