Ecologistes en Acció publica un informe contra l'energia nuclear

Ecologistes en Acció ha publicat un decàleg on reiteren la seva oposició a l'energia nuclear i alerten dels costos i riscos que suposa per a la societat, denunciant les "falsedats i mitges veritats" que es diuen sobre aquest tema. Ho fan davant l’allau d’informació a favor d’allargar la vida activa de les Centrals Nuclears i de la manca de contrast d’algunes de les afirmacions que es publiquen. Diuen que es sobredimensiona la importància de l’energia nuclear i que a més, aquesta, emet gasos amb efecte d’hivernacle entre d’altres coses. Per parlar de tot plegat, a La Ciutat hem parlat amb la Cristina Rois, portaveu d’Ecologistes en Acció i del Moviment Ibèric Antinuclear, i ens ha explicat que "la realitat és que de la producció nuclear suposa un 9% del total de l'electricitat que es produeix en el mon, sent el carbó el que més produeix amb un 35%". "Es diu que l'energia nuclear és una energia de futur quan la realitat és que porta en declivi des del darrer accident nuclear", explica Rois.

"A Espanya en concret vivim una situació diferent degut a que s'utilitza molta energia renovable", assegura. Un altra dels gran problemes que ocasiona aquesta energia nuclear és que emet gasos amb efecte d'hivernacle que amb els que "l'atmosfera acumula molta més energia respecte a anys anteriors en el que no utlitzavem aquesta energia i combustibles fòssils", diu. "La solució passa per continuar amb el pla de tancada que es va decidir perquè no sortien els comptes", conclou.