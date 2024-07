Ecologistes en Acció insten la Generalitat i els ajuntaments a ser més ambiciosos amb les ZBE

El coordinador de l’àrea de contaminació de l’entitat Ecologistes En Acció, Dídac Navarro, reconeix que les Zones de Baixes Emissions (ZBE) han servit per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats catalanes però no és suficient. De fet, ha reconegut que molts municipis estan fora del termini legal per implementar les zones o encara tenen els projectes en fase de tramitació. En aquest sentit, ha lamentat que la legislació estatal no inclogui cap eina sancionadora: “L’Estat està lligat de mans i peus per forçar l’entrada en vigor de les ZBE”.

També s’ha mostrat crítics amb els municipis que apel·len a la “qüestió social” per no implementar-la o fer-ho de forma més laxa. Al seu parer, cal impulsar ajudes econòmiques perquè els més vulnerables puguin optar a vehicles elèctrics i/o menys contaminants.

La realitat és que, tot i que la situació ha millorat, Catalunya encara està lluny d’aconseguir els objectius de reducció de la contaminació que marca la Unió Europea. Navarro ho té clar: “O posem més mesures o no arribarem als llindars”.

Impacte en la salut

I la conseqüència de no fer-ho repercuteix directament en la nostra salut. Segons el darrer informe, dos terços dels catalans respiren aire contaminat per damunt dels límits legals. Una contaminació que és la causant del 60% d’asmes i que també repercuteix en “el desenvolupament cognitiu dels infants”. A més de la contaminació causada pel trànsit rodat, també ha alertat d’altres focus de contaminació, com els de l’ozó trosposfèric, que surt dels ports i aeroports i arriba a zones com la plana de Vic.