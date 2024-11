La dona emprenedora avui dia

La dona, tot i que massa poc a poc, està guanyant cada vegada més espai al món empresarial. També té cada vegada més rellevància en l'àmbit de l'empreneduria. I precisament aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dona Emprenedora (19 de novembre), una jornada que busca visibilitzar aquesta figura cada vegada més notòria tot i les moltes dificultats que encara ha d'afrontar la dona en un món amb massa presència, encara, de masclisme.

Per aquest motiu, a 'La Ciutat' li hem dedicat el 'Tema de la Setmana'. Ho hem fet amb la directora del programa 'Lideratges' Ariadna Belver, la responsable del programa 'Lidera' de Barcelona Activa Cristina Pacheco i de la co-fundadora del club privat 'Juno House' Eva Vila-Massanas. Una xerrada ben interessant on, d'una banda, ha quedat ben palès l'empoderament que per sort està guanyant cada vegada més la dona, però on també s'ha fet evident que encara falta molta feina per fer per aconseguir eliminar aquesta bretxa salarial en qüestió de gènere que encara segueix sent massa accentuada.