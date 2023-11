Dolors Montserrat (PP): "Ni la Unió Europea ni el Consell Europeu poden estar contents amb el que ha fet Sánchez"

En una entrevista a la Brúixola, l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha assegurat que "és una vergonya veure com a un president espanyol li dona les gràcies una banda terrorista com és Hamàs". Segons la dirigent popular, Sánchez no està defensant la postura comuna del Consell i estem davant d'un "error diplomàtic gravíssim". Montserrat ha recordat que la postura de la Unió Europea és estar amb Israel "que ha patit un atac terrorista terrible", "treballar per la pau i perquè hi hagi dos estats", però també tota "la lluita contra el terrorisme i contra Hamàs".

L'amnistia

En l'acte que el Partit Popular Europeu ha celebrat a Barcelona l'altre gran tema ha estat la llei d'amnistia que el PSOE ha acordat amb els partits independentistes a Espanya. L'eurodiputada del PP ha assegurat que la reunió ha servit per demostrat que el partit està unit per defensar l'estat de dret i la separació de poders "davant l'atropellament" que està fent Pedro Sánchez. En aquest sentit, ha criticat als eurodiputats socialistes per "mirar cap a una altra banda i no perjudicar l'ànsia de poder de Pedro Sánchez". Segons Montserrat, el PP europeu serà "el dic de contenció" per defensar els valors de la Unió Europea per sobre de qualsevol interès partidista sigui del país que sigui.

Des d'aquest punt de vista, Montserrat també ha deixat clar que, tal i com ja va apuntar Alberto Núñez Feijóo, el PP utilitzarà totes les eines a Espanya i al conjunt d'Europea per defensar l'estat de dret. Ha estat la seva resposta quan se li ha preguntat si el seu partit està disposat a recórrer a la justícia europea per tractar d'impedir l'aplicació de l'amnistia als encausats per l'1 d'octubre.