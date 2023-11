El doctor Rafael Rosell: "Hem de ser optimistes amb el càncer de pulmó"

En una entrevista a la Brúixola, Rafael Rosell, director de l'Institut Oncològic Dr. Rosell i fundador de Pangaea Oncology, ha explicat que, en els últims anys, s'ha produït un avenç en els tractaments orals contra el càncer de pulmó, un dels més agressius, i en algun subtipus s'ha arribat a una supervivència de 10 anys. Tot i això, ara Rosell està treballant per vèncer la resistència del càncer de pulmó als fàrmacs orals i, en aquest sentit, la seva aposta és la combinació de medicaments des del principi. També ha destacat, en aquesta línia, el paper que està jugant la immunoteràpia.

El diagnòstic precoç, la clau

El doctor Rosell també ha reivindicat les campanyes de programes de cribratges per detectar possibles tumors en una etapa inicial. Rosell ha desenvolupat també la investigació de la biòpsia líquida, una mostra de sang que evitar l'extirpació d'una part del pulmó i permet trobar cèl·lules tumorals circulants i fer el seguiment de l'evolució dels malalts i els fàrmacs a aplicar.

Càncer de pulmó del no fumador

Rosell també ha posat l'accent en el càncer de pulmó en aquelles persones que no són fumadores. En alguns casos, el factor hereditari és determinant. A països d'Àsia, com Japó, Xina o Corea del Sud, i de Sudamèrica, hi ha un 30% de casos de càncer de pulmó de pacients que no fumaven. L'investigador ha explicat que no s'ha pogut aclarrir del tot quin impacte ha tingut la contaminació ambiental. En tot cas, pel que fa a Europa, ha assegurat que els no fumadors representen el 15% dels casos de càncer i majoritàriament són "molt agraïts" de tractar amb fàrmacs orals.