A partir de la matinada del diumenge guanyarem una hora de son però tindrem una hora menys de llum els propers mesos. Ja que aquest cap de setmana canviem a l'horari d'hivern, no hem perdut la ocasió de portar-ho a debat al 'Dil·lema dels divendres', on hi ha hagut una aferrissada disputa entre la Miriam i el Robert, que son més de l'horari d'hivern, i el Luís i el Gerard, que defensen més hores de llum durant el dia amb l'horari d'estiu