Desesperació davant l'espera de la llei ELA

Fernando Martín, president de ConELA (Confederació d'Associacions de Malalts d'ELA d'Espanya), explica a 'La Brúixola' que esperen que "aviat parlem d'un acord polític en què el text de la llei s'unifiqui perquè no ens podem permetre un altre Dia Mundial sense llei ELA". Les reclamacions principals que demanen que s'emparin en aquesta llei són les cures, un reconeixement de discapacitat més àgil, donar suport a l'entorn familiar... Martín explica que "avui dia, un malalt d'ELA costa al sistema sanitari uns 5.700 euros de mitjana cada any i això és poquíssim tractar-se d'un malalt terminal". El president de ConELA recalca que la denúncia que "sentir que ets una càrrega per la teva família, no ha de ser la causa que vulguis morir". En aquest sentit, explica la importància de suport mèdic especialitzat a les cases perquè els familiars puguin conciliar la seva vida amb l'acompanyament al malalt.