Desconvocada la vaga dels vigilants de seguretat de l'Aeroport d'El Prat

I com és habitual en aquest tipus de negociacions, la carpeta salarial ha estat la més complicada de tancar. Finalment, l’empresa s’ha compromès ha pujar els salaris dels treballadors. 75 euros al mes de empleat. També prometen remunerar-los amb un plus per parlar idiomes i un altre per reduir l'absentisme. Així, l’empresa proposa incentivar als treballadors perquè no agafin la baixa.

Un altres dels punts principals de la protesta era el de reclamar més dones en plantilla, per així incrementar la paritat entre homes i dones dins l’empresa.

De fet, aquest ha estat un dels punts més crítics de la negociació. Els treballadors van documentar que, al llarg dels darrers 4 mesos, havien fet més de 20mil hores extra. Bona part d’aquestes les havien fet les dones. I és que per llei, sempre ha d’haver un nombre mínim de dones per confeccionar els grups de treball. Això dificultava garantir el descans de 10 minuts per cada hora treballada, tal i com s’estipula en els contractes. I les més afectades, eren les dones.